Магнітна буря 17 липня: яка її потужність

Магнітна буря. / © pixabay.com

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Сьогодні, 17 липня, активність Сонця буде на низькому рівні. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - це К-індекс 3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися чотири спалахи класу C. Вони практично не впливають на Землю.

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Як повідомлялося раніше, вчені назвали найголовніший вітамін для людей за 50. Адже від цього віку організм потребує особливої уваги й турботи, адже саме в цей період уповільнюються всі процеси і знижуються його захисні функції.