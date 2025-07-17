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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 17 липня: яка її потужність

У четвер, 17 липня, сонячна активність буде низькою.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

Сьогодні, 17 липня, активність Сонця буде на низькому рівні. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - це К-індекс 3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися чотири спалахи класу C. Вони практично не впливають на Землю.

Як повідомлялося раніше, вчені назвали найголовніший вітамін для людей за 50. Адже від цього віку організм потребує особливої уваги й турботи, адже саме в цей період уповільнюються всі процеси і знижуються його захисні функції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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