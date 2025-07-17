РФ змістила акцент: в ISW розкрили, що задумав Путін

Володимир Путін / © Getty Images

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Кремль використовує старі традиційні інформаційні наративи та ядерні загрози, намагаючись віддалити США від України та НАТО.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що восени 2024 року Кремль оновив ядерну доктрину. До неї було внесено пункт про те, що Росія розглядатиме спільним нападом агресію проти неї з боку неядерної держави за підтримки чи участі ядерної держави.

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«Це було зроблено для заборони підтримки України під час ключових політичних дискусій на Заході наприкінці 2024 року», — утчонили аналітики.

У середу, 16 липня, Пєсков заявив, що «європейці зберігають шалено мілітаристське ставлення до Москви», відповідаючи на запитання про ініціативу президента США Дональда Трампа надати Україні велику військову допомогу за посередництва країн-членів НАТО.

Також представник Кремля закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Україну для початку двосторонніх переговорів із Росією.

В Інституті це вважають протилежним закликам Заходу тиснути на Москву для змістовного діалогу про завершення війни.

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«Такий підхід, ймовірно, має створити помилкове враження про готовність Росії до переговорів і одночасно підірвати довіру до України», — йдеться у звіті.

Аналітики Інституту переконані, що нові меседжі свідчать про використання Кремлем риторичних прийомів, які він постійно застосовував протягом війни для стримування західної підтримки України.

«У той же час Кремль змістив акцент: тепер йдеться не стільки про запобігання новій допомозі, скільки про зменшення вже наданої підтримки та спробу розірвати зв’язки між США та їх трансатлантичними союзниками», — додали в ISW.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп оголосив новий план постачання озброєння Україні, який може містити наступальне озброєння.

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Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ініціатива змінить перебіг війни та вплине на розрахунки лідера РФ Володимира Путіна стосовно припинення вогню.

Як відомо, Росія оновила свою ядерну доктрину восени 2024 року, включивши до неї пункт про те, що Росія розглядатиме агресію проти неї з боку неядерної держави за підтримки або участі ядерної держави як спільний напад на Росію, ймовірно, у спробі стримати підтримку Заходом України під час критичних політичних дискусій на Заході наприкінці 2024 року.