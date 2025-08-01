Центр противодействия коррупции: Тимошенко повторила спич Путина

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Соответствующая публикация размещена на официальной странице ЦБК в социальной сети Фейсбук

«Спик Юлии Тимошенко в зале Рады перед голосованием депутатами за позорный законопроект №12414 можно описать одной фразой: «это было уже!» Очень подобные тезисы мы слышали из уст Путина в феврале 2022 года. Сравните», – говорится в сообщении.

Впоследствии исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в эфире YouTube-канала ProUa пояснила, что сотрудники Центра сравнили речь Путина за несколько дней до полномасштабного вторжения и спике Тимошенко во время обсуждения законопроекта об ограничении полномочий антикоррупционных структур.

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«Это одно и то же. Только Путин сказал по-русски о «внешнем управлении [Украиной] и что наша страна потеряла суверенитет из-за наличия международных экспертов в конкурсных комиссиях. А Юлия Владимировна повторила то же, только на украинском», отметила Каленюк.

Напомним, Юлия Тимошенко после голосования за законопроект об ограничении полномочий антикоррупционных структур заявила, что «Верховная Рада сделала первый шаг к возобновлению суверенитета Украины».