Чому комарі кусають саме вас: лікар назвав п’ять причин

Комар / © Associated Press

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Якщо вам здається, що комарі полюють виключно на вас — це не параноя. За словами лікаря Девіда Каллехо, така вибірковість має наукове пояснення.

Про це він повідомив в Instagram.

Попри поширений міф, справа зовсім не в «солодкій крові». Комарі майже не бачать, але чудово орієнтуються за допомогою хімічних сигналів у повітрі. Саме тому деякі люди стають їхніми головними цілями.

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Ось п’ять чинників, які приваблюють комарів:

Високий рівень CO₂.

Комарі чутливі до вуглекислого газу, який ми видихаємо. Тому частіше вони кусають вагітних жінок, людей з більшою масою тіла або високих — ці категорії виділяють більше CO₂, ніж інші. Підвищена температура тіла.

Якщо ви щойно займалися спортом або просто маєте вищу температуру тіла, для комарів це сигнал до атаки, адже тепло приваблює їх. Солодкі аромати.

Парфуми з солодкими нотками, особливо фруктовими, діють як магніт. Каллехо зазначає, що це все одно, що «нанести одеколон із запахом полуничного морозива для комарів». Перша група крові.

Існують наукові дослідження, які підтверджують: комарі надають перевагу людям з I (першою) групою крові. Ймовірно, це пов’язано з хімічними маркерами, які шкіра таких людей виділяє. Запах тіла та дезодорант.

Експерт підкреслив, що правильний вибір дезодоранту має велике значення, адже «запах вашого тіла залежить від хімічних речовин, що виробляються бактеріями на вашій шкірі». Тож кожна людина має індивідуальний запах.

«Деякі люди пахнуть як природний репелент, а інші пахнуть як бенкет для комарів». За його словами, «це не те, що комарі вас люблять, це те, що ви для них пахнете як вечірка»», — зазначив лікар.

Нагадаємо, лідером за кількістю людських смертей виявився малопомітний, але небезпечний вид — комар. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме комарі щороку стають причиною від 725 тисяч до понад 1 мільйона смертей у світі.