Україна ризикує втратити три великих міста: CNN про літній наступ Росії

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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На сході України триває активний літній наступ російських військ, які зосереджують значні ресурси для досягнення локальних успіхів. Ці дії можуть серйозно вплинути на баланс сил на лінії фронту.

Про це повідомляє CNN.

Один з українських командирів описав ситуацію як «дуже тривожний сценарій», адже війська, що розташовані в районі міста Мирноград поблизу Покровська, опинилися під загрозою оточення.

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Російські сили вже контролюють сусіднє село Родинське і наближаються до Білецького, що ставить під загрозу постачання українських підрозділів у Покровську. Цю інформацію підтвердили і представники української поліції та військові.

Командир також застеріг, що ситуація може повторити сценарії облоги, подібні до тих, що були в Авдіївці та Вугледарі минулого року.

«Ще більш критичною є загроза, що виникає внаслідок останніх успіхів росіян: можливе оточення трьох ключових міст — Покровська, Костянтинівки та Куп’янська на півночі. Якщо ці міста впадуть, це створить для української столиці кризи», — вважають журналісти.

Нагадаємо, речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що понад 100 тисяч росіян перебувають на Покровському напрямку. Такої кількості військових вистачило б, аби захопити певні європейські країни.

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За даними іноземних ЗМІ, Росія готує масштабний наступ проти України вже цього літа за підтримки військових з Північної Кореї. Пхеньян збирається відправити до Росії до 6 тисяч військових у серпні.

Експерти підкреслюють, що вплив північнокорейської підтримки неможливо точно оцінити без інформації про розмір і склад контингенту, який КНДР відправить до України. Також поки що неясно, як швидко війська Кім Чен Ина стануть ефективними в операціях разом із російськими окупантами в Україні.