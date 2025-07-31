Украина рискует потерять три крупных города: CNN о летнем наступлении России

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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На востоке Украины продолжается активное летнее наступление российских войск, сосредотачивающих значительные ресурсы для достижения локальных успехов. Эти действия могут оказать серьезное влияние на баланс сил на линии фронта.

Об этом сообщает CNN.

Один из украинских командиров описал ситуацию как «очень тревожный сценарий», ведь войска, расположенные в районе города Мирноград близи Покровска, оказались под угрозой оцепления.

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Российские силы уже контролируют соседнее село Родинское и приближаются к Белецкому, что ставит под угрозу поставки украинских подразделений в Покровск. Эту информацию подтвердили и представители украинской полиции, и военные.

Командир также предостерег, что ситуация может повторить сценарии осады, подобные тем, что были в Авдеевке и Угледаре в прошлом году.

«Еще более критическая угроза, возникающая в результате последних успехов россиян: возможное окружение трех ключевых городов — Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Если эти города упадут, это создаст для украинской столицы кризисы», — считают журналисты.

Напомним, спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что более 100 тысяч россиян находятся на Покровском направлении. Такого количества военных хватило бы захватить определенные европейские страны.

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По данным иностранных СМИ, Россия готовит масштабное наступление против Украины уже этим летом при поддержке военных из Северной Кореи. Пхеньян собирается отправить в Россию до 6 тысяч военных в августе.

Эксперты подчеркивают, что влияние северокорейской поддержки невозможно точно оценить без информации о размере и составе контингента, который КНДР отправит в Украину. Также пока неясно, как скоро войска Ким Чен Ына станут эффективными в операциях вместе с российскими оккупантами в Украине.