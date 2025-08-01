Берлинская назвала потери Украины и дату, когда враг может снова стоять под Киевом

Волонтер Мария Берлинская / © скриншот с видео

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Руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская раскритиковала народных депутатов за скандал с законом о НАБУ и САП. Она также назвала свои оценки относительно потерь Украины в войне и заявила, что в случае отсутствия изменений российские войска уже этой зимой снова будут стоять под Киевом.

Об этом Берлинская написала в телеграм-канале.

Берлинская — про историю с законом о НАБУ и САП

Комментируя скандал с голосованием в Верховной Раде за закон об ограничении независимости НАБУ и САП, а затем — за закон о возвращении самостоятельности этим органам, волонтер отметила, что «у нас почти нет культуры достойно признавать ошибки».

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«Сами себе создали проблемы — и сами же их героически решили. Неделя времени на шоу по НАБУ, САП, и народного креатива на картонках. У нас почти нет культуры достойно признавать ошибки. Как во дворе за гаражами — типа дал заднюю, значит зассал, не пацан. Поэтому действуют правила обезьяньих альфачей — залезать повыше на пальму, бить всех сверху палкой, истерично кричать, но ни в коем случае не признать, что был не прав», — говорится в сообщении Берлинской.

Неумение достойно признавать ошибки она объясняет страхом, «потому что если признаешь — могут подумать, что слабак». По словам волонтера, только действительно сильные не боятся признавать и исправлять ошибки.

Берлинская также высказала мнение, чем была полезна эта неделя.

«Эта неделя была полезной, потому что сразу видно и всех политических животных. Для которых это было не о честном признании ошибки, а о животном страхе, теплой карьере и беспринципной конъюнктуре. Как кто голосует в парламенте, как и кто пробует использовать протесты в собственных политических играх. Как можно переобуваться в воздухе, между нажатием кнопок», — говорится в заявлении волонтера.

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В то же время она акцентировала и на появлении прецедента — первого большого и успешного протеста украинцев за время полномасштабной войны. Это указывает на то, что даже в такое время в Украине все же работает демократия и свобода слова.

Потери Украины

«А теперь, когда головы депутатов посчитаны — давайте наконец посчитаем математику войны», — указала Берлинская.

По ее оценкам, потери Украины на фронте составляют:

погибшие — до 300 в день;

раненые — до 750 в день;

те, кто самовольно оставил воинскую часть — до 500 в день;

ориентировочно в день — 1550;

ориентировочно на месяц — 46 500;

мобилизованные — до 20 000.

«Следовательно, мы уходим в минус 26 500 в месяц. Минус 318 000 в год. Даже если эту цифру сразу разделить на два (легкораненые возвращаются, часть из СОЧ тоже) — все равно будет впечатляющая цифра. Минус 159 000 в год», — указано в подсчетах волонтера.

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Она подчеркнула, что у Украины уже давно нет никакой миллионной армии.

Берлинская добавила, что названные ею цифры усредненные и ориентировочные. Волонтер не имеет доступа к секретным документам, в основе подсчетов — логика, общение со многими подразделениями и открытые источники.

При этом российская армия имеет «плюс» 9-10 тыс. бойцов в месяц. Это — плюс 120 тыс. в год. И это еще Россия толком не начинала никакой мобилизации.

Когда враг может снова стоять под Киевом?

«Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — резюмировала Берлинская.

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К слову, в начале июля госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тыс. бойцов погибшими. В то же время относительно Украины Рубио сказал, что «цифры меньше, но все равно очень значительные».

Заметим, издание CNN заявило об угрозе того, что в результате последних успехов российской армии на фронте враг может осуществить окружение трех ключевых городов — Покровска, Константиновки и Купянска. Если эти города падут, это создаст для Киева кризис.