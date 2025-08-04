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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Одессе слышны взрывы, мэр города Геннадий Труханов предупредил об угрозе ударных БпЛА и призвал людей находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Одессе слышны взрывы.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил мэр Одессы Геннадий Труханов .

  • Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!

  • Центральная часть города, будьте осторожны!

  • Пересыпский район, тоже внимание!

  • Угроза применения ударных БПЛА.

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