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- Украина
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В Одессе раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
В Одессе слышны взрывы, мэр города Геннадий Труханов предупредил об угрозе ударных БпЛА и призвал людей находиться в безопасных местах.
В Одессе слышны взрывы.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил мэр Одессы Геннадий Труханов .
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!
Центральная часть города, будьте осторожны!
Пересыпский район, тоже внимание!
Угроза применения ударных БПЛА.