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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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79
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В Одесі пролунали вибухи: мешканців закликають залишатися в укриттях

В Одесі чутно вибухи, мер міста Геннадій Труханов попередив про загрозу ударних БпЛА та закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Одесі чутно вибухи.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

  • Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

  • Центральна частина міста, будьте обережні!

  • Пересипський район, також увага!

  • Загроза застосування ударних БпЛА.

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