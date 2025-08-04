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В Одесі пролунали вибухи: мешканців закликають залишатися в укриттях
В Одесі чутно вибухи, мер міста Геннадій Труханов попередив про загрозу ударних БпЛА та закликав людей перебувати у безпечних місцях.
В Одесі чутно вибухи.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!
Центральна частина міста, будьте обережні!
Пересипський район, також увага!
Загроза застосування ударних БпЛА.