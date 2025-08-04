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- Війна
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У РФ у повітря злетів Ту-95мс: що сталося
У ніч проти 4 серпня 2025 року з аеродрому "Оленья" в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, одночасно над Україною зафіксовано політ близько 40 дронів та нові пуски “Шахедів” з окупованого Криму.
У ніч проти 4 серпня 2025 рок у Росії зафіксовано виліт Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
Про це інформують моніторингові канали.
Мета вильоту наразі не відома.
Якщо виліт бойовий, очікуємо на пуски ракет о 03:30 – 04:30. А ракети в українському повітряному просторі о 04:30 – 05:30.
Також 40 БПЛА перебувають в повітряному просторі України.
Зафіксовано додаткові пуски “Шахедів” з Гвардійського (Крим).
Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.
А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.