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В РФ в воздух взлетел Ту-95мс: что произошло
В ночь на 4 августа 2025 года с аэродрома "Оленья" в России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95МС, одновременно над Украиной зафиксирован полет около 40 дронов и новые пуски "Шахедов" из оккупированного Крыма.
В ночь на 4 августа 2025 года в России зафиксирован вылет Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Цель вылета пока не известна.
Если вылет боевой, ждем пусков ракет в 03:30 – 04:30. А ракеты в украинском воздушном пространстве в 04:30 – 05:30.
Также 40 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.
Зафиксированы дополнительные пуски "Шахедов" из Гвардейского (Крым).
Находитесь в укрытиях!
Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.
А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.