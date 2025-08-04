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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В РФ в воздух взлетел Ту-95мс: что произошло

В ночь на 4 августа 2025 года с аэродрома "Оленья" в России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95МС, одновременно над Украиной зафиксирован полет около 40 дронов и новые пуски "Шахедов" из оккупированного Крыма.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95мс

Ту-95мс / © Википедия

В ночь на 4 августа 2025 года в России зафиксирован вылет Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Цель вылета пока не известна.

Если вылет боевой, ждем пусков ракет в 03:30 – 04:30. А ракеты в украинском воздушном пространстве в 04:30 – 05:30.

Также 40 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

Зафиксированы дополнительные пуски "Шахедов" из Гвардейского (Крым).

Находитесь в укрытиях!

Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.

А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.

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