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Россия развернула три сценария давления - генерал армии США Кларк объяснил
Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк назвал три главных направления действий России - удары по городам и заводам, наступление на Востоке и давление на НАТО.
Россия действует одновременно на трех фронтах против Украины, ее оборонной инфраструктуры и западных союзников.
Об этом сообщил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Уэсли Кларк в интервью Эспрессо.
По его словам, первое направление — это кампания массированных ударов дронами и ракетами, целью которой является взорвать моральный дух населения и вывести из строя военно-промышленную инфраструктуру Украины.
"Враг активно наращивает производство дронов и расширяет возможности для ракетных атак - в частности, благодаря ракетам из Северной Кореи", - отметил Кларк.
Второй вектор – попытки прорыва украинской обороны и захвата стратегических территорий. Генерал подчеркнул, что сохраняется высокая концентрация войск РФ в районе Сум, а также активизируются попытки блокирования логистических узлов, в том числе на территории Покровска.
По мнению Кларка, стратегической целью Москвы может оставаться Одесса и все северное побережье Черного моря, чтобы изолировать Украину от международной торговли.
Третий сценарий, по его словам, это информационное и военное давление на НАТО. Кремль демонстрирует ядерную силу, размещает дополнительные войска и пытается вынудить союзников сосредоточиться на защите Балтии и Финляндии.
"Это попытка рассеять ресурсы Альянса и сдержать Соединенные Штаты от дальнейшего участия в поддержке Украины", - подчеркнул Кларк.