Россия развернула три сценария давления - генерал армии США Кларк объяснил

Весли Кларк / © Getty Images

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Россия действует одновременно на трех фронтах против Украины, ее оборонной инфраструктуры и западных союзников.

Об этом сообщил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Уэсли Кларк в интервью Эспрессо.

По его словам, первое направление — это кампания массированных ударов дронами и ракетами, целью которой является взорвать моральный дух населения и вывести из строя военно-промышленную инфраструктуру Украины.

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"Враг активно наращивает производство дронов и расширяет возможности для ракетных атак - в частности, благодаря ракетам из Северной Кореи", - отметил Кларк.

Второй вектор – попытки прорыва украинской обороны и захвата стратегических территорий. Генерал подчеркнул, что сохраняется высокая концентрация войск РФ в районе Сум, а также активизируются попытки блокирования логистических узлов, в том числе на территории Покровска.

По мнению Кларка, стратегической целью Москвы может оставаться Одесса и все северное побережье Черного моря, чтобы изолировать Украину от международной торговли.

Третий сценарий, по его словам, это информационное и военное давление на НАТО. Кремль демонстрирует ядерную силу, размещает дополнительные войска и пытается вынудить союзников сосредоточиться на защите Балтии и Финляндии.

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"Это попытка рассеять ресурсы Альянса и сдержать Соединенные Штаты от дальнейшего участия в поддержке Украины", - подчеркнул Кларк.