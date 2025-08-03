"Полесье" на выезде обыграло "Карпаты" в первом туре УПЛ (видео)

"Полесье" / © ФК Полесье

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"Полесье" обыграло "Карпаты" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Украина" во Львове завершилась со счетом 0:2 .

Житомирцы могли открывать счет уже на 11-й минуте встречи, но гол Бориса Крушинского был отменен из-за нарушения правил.

На 29-й минуте "Полесье" все же вышло вперед – Николай Гайдучик замкнул прострел Богдана Михайличенко.

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На 38-й минуте житомирская команда удвоила свое преимущество – пенальти реализовал Александр Назаренко.

На 89-й минуте "Полесье" могло забить третий мяч, но Александр Филиппов ударом с пенальти не переиграл вратаря "львов".

Отметим, что это был первый матч Руслана Ротаня в УПЛ на посту главного тренера "Полесья". В прошлом сезоне он завоевал серебряные медали чемпионата во главе "Александрии".

Обзор матча "Карпаты" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

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Во втором туре УПЛ львовский коллектив примет "Шахтер", а "волки" дома встретятся с "Колосом". Оба матча состоятся 10 августа.

Уже в четверг, 7 августа, "Полесье" в словацком Пряшеве проведет первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против венгерского "Пакша". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, во втором отборочном раунде Лиги конференций житомирский клуб прошел "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).