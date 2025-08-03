"Шахтер" вырвал победу над "Эпицентром" в стартовом туре УПЛ (видео)

"Эпицентр" – "Шахтер"

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"Шахтер" обыграл "Эпицентр" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе имени Шухевича в Тернополе завершилась со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этом поединке "горняки" забили лишь на 80-й минуте – точный удар нанес 19-летний бразильский нападающий Кауан Элиас.

Это был дебютный матч в УПЛ для главного тренера "оранжево-черных" Арды Турана. Также это первая игра "Эпицентра" в элитном дивизионе.

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Обзор матча "Эпицентр" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре УПЛ дончане 10 августа на выезде сыграют с "Карпатами", а "Эпицентр" днем ранее приедет в гости к ЛНЗ.

Уже в четверг, 7 августа, "Шахтер" в Афинах проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с греческим "Панатинаикосом". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" представил третий комплект формы на сезон-2025/26.

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