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"Шахтар" вирвав перемогу над "Епіцентром" у стартовому турі УПЛ (відео)
"Гірники" здолали новачка елітного дивізіону в дебютному поєдинку УПЛ під керівництвом Арди Турана.
"Шахтар" обіграв "Епіцентр" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні імені Шухевича у Тернополі завершилася з рахунком 0:1.
Єдиний м'яч у цьому поєдинку "гірники" забили лише на 80-й хвилині – точного удару завдав 19-річний бразильський нападник Кауан Еліас.
Це був дебютний матч в УПЛ для головного тренера "помаранчево-чорних" Арди Турана. Також це перша гра "Епіцентра" в елітному дивізіоні.
Огляд матчу "Епіцентр" – "Шахтар"
Буде додано незабаром.
У другому турі УПЛ донеччани 10 серпня на виїзді зіграють з "Карпатами", а "Епіцентр" днем раніше завітає у гості до ЛНЗ.
Вже у четвер, 7 серпня, "Шахтар" в Афінах проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з грецьким "Панатінаїкосом". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" представив третій комплект форми на сезон-2025/26.