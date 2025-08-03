Історичний успіх: українки стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Марина Гладун і Тетяна Лазаренко / © cev.eu

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Українська дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун виграв чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу.

У фіналі українки здобула вольову перемогу над французькою парою Клеменс Вієра / Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

Зазначимо, що "синьо-жовті" виграли усі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки.

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Раніше у півфіналі українки у вольовому стилі здолали іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Для України це перше в історії "золото" Євро з пляжного волейболу. Досі найкращим показником була 1/8 фіналу – Гладун та Лазаренко діставалися цієї стадії 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Україна виборола "срібло" на чемпіонаті світу-2025 з водних видів спорту.