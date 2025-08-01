"Полтава" в меншості програла "Руху" в дебютному матчі в УПЛ (відео)

"Рух" – "Полтава" / © СК "Полтава"

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"Рух" обіграв "Полтаву" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок у цьому поєдинку було відкрито вже на 11-й хвилині – м'яч у власні ворота зрізав захисник полтавців Євген Місюра.

На 17-й хвилині гості відігралися – Максим Марусич став автором першого гола "Полтави" в УПЛ, реалізувавши пенальті.

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На 70-й хвилині новачок елітного дивізіону залишився в меншості – захисник Святослав Шаповалов, який вийшов на заміну тільки на 54-й хвилині, заробив другу жовту картку та вилучення.

Львівський клуб скористався чисельною перевагою та вирвав перемогу – на 86-й хвилині вирішальний гол забив Віталій Роман.

Огляд матчу "Рух" – "Полтава"

Буде додано незабаром.

У другому турі УПЛ львів'яни приймуть "Динамо", а полтавці зустрінуться з "Вересом". Обидва матчі відбудуться 8 серпня.

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Раніше повідомлялося, що "Колос" обіграв "Кривбас" у матчі-відкритті нового сезону УПЛ.