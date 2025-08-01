Ворог лізе постійно: військові ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Війна в Україні

Реклама

У Запорізькій області на ділянці фронту в районі Кам’янського загострилась ситуація.

Щодоби росіяни проводять там штурми, намагаючись відкинути Сили оборони України у бік Степногірська. Серед тих, хто стримує ворожі атаки у секторі, воїни 128 окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Реклама

QR-код — це збір на дрони для батальйону безпілотних систем 128 ОГШБр.

QR-код — це збір на дрони / © ТСН

Червоні ракети, яких запускають, коли йдуть на штурм, над лінією бойового зіткнення між Кам’янським та Нестерянкою, південніше Запоріжжя, нині спалахують щоночі.

«Воно хвилями. Буває загострення. Буває до нас лізуть, буває — в нашу зону відповідальності. Буває лізуть до сусідів», — каже «Алі», командир САУ «Гвоздика» 128-ої Закарпатської ОГШБр.



Перед масованими штурмами, розповідають артилеристи 128-ої гірсько-штурмової бригади, московити зазвичай починають не з сигнальних ракет, а з артпідготовки. Також окупанти атакують КАБами.

Лічені хвилини минули, як «Алі» зі «Стрьомним» та «Бодею» — весь екіпаж самохідної гаубиці 2С1, 128-ої гірсько-штурмової залишили свою машину. Чекали всередині — готові до рашиської атаки. Їх 122-во міліметрова самохідка, зараз, більше нагадує нерухому гаубицю, зізнається механік-водій «Гвоздики».

Реклама

Його вчили, твердить «Стрьомний», зробити усе аби артустановка закарпатців якнайшвидше самотужки діставалася місця роботи. Й так само швидко залишала вогневу позицію. Та маневрувати степами Запоріжжя, визнає мехвод, то неприпустима розкіш.

Стріляти, каже командир екіпажу самохідки 128-ої, найчастіше доводиться тепер по ворожій піхоті, що суне на північ. Або ж по вогневих засобах — прикриття піхоти окупантів.

Для ефективної роботи гармату доводиться маскувати. Ретельне маскування вимагає зусиль, визнають самохідники 128-ої. Саме завдяки цьому на фронті можна вижити.

Цього ранку, снаряди самохідників 128-ої гірсько-штурмової летіли у напрямку відтинку Степове-Щербаки. Від середини травня - це ділянка передової, де атакувати українську лінію оборони, московити намагаються майже кожної доби.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО! НОВИНИ 1 серпня - П'ЯТНИЦЯ