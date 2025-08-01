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Категория
Проспорт
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"Полтава" в меньшинстве проиграла "Руху" в дебютном матче в УПЛ (видео)

Львовский клуб вырвал победу над новичком элитного дивизиона, который доигрывал поединок вдесятером.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Рух" – "Полтава"

"Рух" – "Полтава"

"Рух" обыграл "Полтаву" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:1.

Счет в этом поединке был открыт уже на 11-й минуте – мяч в свои ворота срезал защитник полтавчан Евгений Мисюра.

На 17-й минуте гости отыгрались – Максим Марусич стал автором первого гола "Полтавы" в УПЛ, реализовав пенальти.

На 70-й минуте новичок элитного дивизиона остался в меньшинстве – защитник Святослав Шаповалов, который вышел на замену только на 54-й минуте, заработал вторую желтую карточку и удаление.

Львовский клуб воспользовался численным преимуществом и вырвал победу – на 86-й минуте решающий гол забил Виталий Роман.

Обзор матча "Рух" – "Полтава"

Во втором туре УПЛ львовяне примут "Динамо", а полтавчане встретятся с "Вересом". Оба матча состоятся 8 августа.

Ранее сообщалось, что "Колос" обыграл "Кривбасс" в матче-открытии нового сезона УПЛ.

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