Военная помощь от США / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты и НАТО работают над новым механизмом поставки американского оружия Украине, которое будут оплачивать другие государства-члены Альянса.

Об этом в пятницу, 1 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно этому новому механизму, Украина будет определять приоритетность поставок необходимого ей оружия и боеприпасов частями на сумму примерно 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО — координируемые генеральным секретарем Марком Рютте — затем будут договариваться между собой о том, кто пожертвует или оплатит оборудование из списка, отмечает Reuters.

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Благодаря такому подходу союзники НАТО надеются обеспечить Украину оружием на сумму около 10 миллиардов долларов, сказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

«Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Мы на этом пути. Мы поддерживаем эти амбиции», — добавил неназванный чиновник.

Если страна НАТО решит передать Украине оружие из собственных арсеналов, механизм, который сейчас разрабатывается, позволит этой стране обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных арсеналов, заявил американский чиновник, который также пожелал остаться анонимным.

Но страна должна будет заплатить Соединенным Штатам авансом за более быструю доставку оборудования, другим вариантом будет просто заплатить Вашингтону за американское оружие или боеприпасы, которые затем будут отправлены непосредственно в Украину.

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По словам двух источников, сейчас в рамках нового механизма ведутся переговоры по меньшей мере одного транша военного оборудования для Украины, хотя неясно, были ли уже перечислены средства в США для этой цели.

В прошлом месяце президент Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине и за средства европейских союзников, но не уточнил, как это будет сделано.

Напомним, в Кремле заявили, что «внимательно отслеживают» сообщения, касающиеся поставок западного оружия в Украину. При этом Москва цинично обвинила Европу в том, что закупкой оружия она провоцирует продолжение войны.