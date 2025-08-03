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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Беспилотники атакуют Украину — где опасность

В частности, жители Кировоградской области находитесь в укрытиях, ведь есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Беспилотники атакуют Украину — где опасность

Есть угроза применения врагом ударных БпЛА / © ТСН.ua

Вражеские ударные БПЛА вечером 3 ноября двигаются в нескольких направлениях.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Так, БПЛА зафиксирован на юго-западе Сумщины, курс — западный/юго-западный.

Также вражеские дроны фиксируют на северо-востоке Черниговщины. Они держат юго-западный курс, а на востоке и юге Черниговщины, курс западный.

БпЛА на востоке Харьковщины (курс западный), а также на севере и северо-востоке Полтавщины (курс западный/юго-западный) и в центральной части и на севере Черкасщины (курс западный).

Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.

А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.

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