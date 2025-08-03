Є загроза застосування ворогом ударних БпЛА / © ТСН.ua

Реклама

Ворожі ударні БпЛА ввечері 3 листопада рухаються в декількох напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Так, БпЛА зафіксовано на південному заході Сумщини, курс — західний/південно-західний.

Реклама

Також ворожі дрони фіксують на північному сході Чернігівщини. Вони тримають південно-західний курс, а на сході та півдні Чернігівщини, курс — західний.

БпЛА на сході Харківщини (курс — західний), а також на півночі та північному сході Полтавщини (курс — західний/південно-західний) і в центральній частині та на півночі Черкащини (курс — західний).

Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.

А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.

Реклама

Читайте також