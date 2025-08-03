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- Війна
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Безпілотники атакують Україну — де небезпека
Зокрема, жителі Кіровоградської області, перебувайте в укриттях, адже є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі ударні БпЛА ввечері 3 листопада рухаються в декількох напрямках.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.
Так, БпЛА зафіксовано на південному заході Сумщини, курс — західний/південно-західний.
Також ворожі дрони фіксують на північному сході Чернігівщини. Вони тримають південно-західний курс, а на сході та півдні Чернігівщини, курс — західний.
БпЛА на сході Харківщини (курс — західний), а також на півночі та північному сході Полтавщини (курс — західний/південно-західний) і в центральній частині та на півночі Черкащини (курс — західний).
Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.
А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.