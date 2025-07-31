Нічна атака РФ на Київ забрала життя поліцейської: що відомо

Лілія Степанчук / © Національна поліція України

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Під час нічного ракетного обстрілу Києва, який стався 31 липня, загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Її тіло було знайдено під завалами будинку в Святошинському районі.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський.

«Лілія служила інспектором у Патрульній поліції Києва з 2017 року. До останньої хвилини її рідні та колеги сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося», — зазначив Виговський.

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За словами очільника поліції, під руїнами будинку також може перебувати батько загиблої, пошуки якого тривають. Іван Виговський описав Лілію Степанчук як «світлу, щиру і віддану своїй справі людину». Вона захищала український народ і до останнього подиху залишалася вірною присязі.

«Її самовідданість та людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті від ворожої ракети. Ми сумуємо разом з родиною, друзями та колегами. Ваша біль — наш спільний біль», — додав Виговський, висловивши щирі співчуття.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. Столицю атакували нові реактивні беспілотники.

Внаслідок російської атаки по Києву в ніч проти 31 липня кількість загиблих знову зросла — загинули вже 15 людей (станом на 19:40).

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