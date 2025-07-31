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- Війна
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Нічна атака РФ на Київ забрала життя поліцейської: що відомо
У Києві загинула патрульна поліцейська, після останньої нічної атаки РФ.
Під час нічного ракетного обстрілу Києва, який стався 31 липня, загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Її тіло було знайдено під завалами будинку в Святошинському районі.
Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський.
«Лілія служила інспектором у Патрульній поліції Києва з 2017 року. До останньої хвилини її рідні та колеги сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося», — зазначив Виговський.
За словами очільника поліції, під руїнами будинку також може перебувати батько загиблої, пошуки якого тривають. Іван Виговський описав Лілію Степанчук як «світлу, щиру і віддану своїй справі людину». Вона захищала український народ і до останнього подиху залишалася вірною присязі.
«Її самовідданість та людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті від ворожої ракети. Ми сумуємо разом з родиною, друзями та колегами. Ваша біль — наш спільний біль», — додав Виговський, висловивши щирі співчуття.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. Столицю атакували нові реактивні беспілотники.
Внаслідок російської атаки по Києву в ніч проти 31 липня кількість загиблих знову зросла — загинули вже 15 людей (станом на 19:40).