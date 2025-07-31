Китай зробив цинічну заяву про надмір зброї в Україні

Війна в Україні / © ТСН

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Представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН цинічно висловив занепокоєння через велику кількість зброї та боєприпасів у зоні бойових дій в Україні.

Заяву заступника постійного представника Китаю при ООН Ген Шуана цитує Укрінформ.

За його словами, ця велика кількість зброї «спричиняє нові жертви та пошкодження інфраструктури».

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«Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили», — заявив китайський представник.

Водночас він зазначив розгортання на полі бою бойових роботів. Це, за його словами, стало свідченням того, що війна перетворюється на «полігон для випробування нової зброї».

Представник Китаю переконував, що його країна «з першого дня війни» виступає за мирне врегулювання і «активно працює заради миру».

Ген Шуан заявив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту та нібито суворо контролював експорт товарів подвійного призначення.

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Продовження торговельних відносин з Росією представник Китаю пояснив тим, що держава-агресорка не перебуває під санкціями Радбезу ООН, тому це не є порушенням міжнародного права.

Раніше на засіданні Ради Безпеки ООН Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у сприянні російській військовій агресії проти України. Тимчасова повірена у справах США в ООН Дороті Ші заявила, що Пекін має припинити допомогу Москві, зокрема постачання товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія без прихованої підтримки Китаю не змогла би продовжувати війну проти України. Допомога Пекіна відбувається, зокрема, через закупівлю російської нафти.