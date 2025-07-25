США та Китай посварилися в ООН через Україну: в чому причина

Китай та США / © Getty Images

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У Раді Безпеки ООН Сполучені Штати Америки виступили з різкою заявою щодо ролі Китаю у війні Росії проти України. За словами тимчасової повіреної у справах США в ООН Дороті Ші, Пекін має припинити сприяння російській агресії, зокрема через постачання товарів подвійного призначення, які використовуються в атаках на українську інфраструктуру.

Про це пише Reuters.

Американська сторона наголосила, що попри офіційні запевнення Китаю про жорсткий експортний контроль, на місцях бойових дій постійно фіксують безпілотники, зброю та інші військові компоненти з китайським маркуванням. Йдеться про систематичне постачання таких товарів через підставні компанії під виглядом промислового обладнання — зокрема, під маркуванням «холодильних установок». Таким чином китайські виробники обходять західні санкції та постачають критичні компоненти російському ВПК.

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«Якщо Китай справді прагне миру, він має припинити підтримку російської воєнної машини», — заявила Дороті Ші.

За її словами, йдеться не лише про технічну підтримку, а й про політичну безвідповідальність, яка загострює конфлікт і продовжує страждання українського народу.

У відповідь заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан заперечив звинувачення та підкреслив, що Пекін ніколи не постачав летальної зброї, не є стороною конфлікту й нібито суворо контролює експорт технологій подвійного призначення.

Китайська сторона також звинуватила Вашингтон у спробах перекласти відповідальність і спровокувати конфронтацію.

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«Ми закликаємо США грати більш конструктивну роль у припиненні вогню та просуванні мирних переговорів», — додав Ген Шуан.

Reuters також повідомляло про численні поставки китайських двигунів і комплектуючих до Росії, які потрапляють на озброєння російських виробників дронів. Ці схеми здійснюються у обхід санкцій і дають Москві змогу продовжувати атаки по Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо російської агресії в Україні вичерпано. За його словами, Володимир Путін отримав чіткий сигнал: війна має завершитися впродовж 50 днів, інакше Кремль зіткнеться з новим пакетом санкцій з боку США.

Втім, аналітики зазначають, що ці погрози радше є формою політичного тиску, ніж реальними кроками. Адже частка російського експорту до США становить лише 0,65% від загального обсягу, тож прямі обмеження матимуть обмежений ефект. Справжнім викликом для Москви можуть стати вторинні санкції — у разі, якщо Вашингтон вирішить обмежити торгівлю з державами, які закуповують російську нафту. Це потенційно вдарить по Китаю, Індії, Туреччині та іншим стратегічним партнерам Кремля.

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У конфлікт активно втягується і Китай. Офіційний Пекін виступив проти односторонніх санкцій і публічно підтримав Росію, зокрема — постачаючи товари подвійного призначення, а ймовірно, і військову техніку. За оцінками НАТО, на боці РФ уже воюють китайські найманці.

Хоча формального військово-політичного союзу між Росією і Китаєм немає, вплив Пекіна на Москву зростає. Китай нав’язує свої правила гри, фінансує проросійські уряди в Азії, Африці та Латинській Америці. На думку деяких експертів, Росія дедалі більше перетворюється на васала Китаю, тоді як Сі Цзіньпін стратегічно вибудовує нову модель глобального впливу.