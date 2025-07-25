США и Китай поссорились в ООН из-за Украины: в чем причина

Китай и США / © Getty Images

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В Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты Америки выступили с резким заявлением о роли Китая в войне России против Украины. По словам временной поверенной в делах США в ООН Дороти Ши, Пекин должен прекратить содействие российской агрессии, в частности, из-за поставок товаров двойного назначения, которые используются в атаках на украинскую инфраструктуру.

Об этом пишет Reuters.

Американская сторона подчеркнула, что несмотря на официальные заверения Китая о жестком экспортном контроле, на местах боевых действий постоянно фиксируют беспилотники, оружие и другие военные компоненты с китайской маркировкой. Они снабжают критические компоненты российскому ВПК.

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«Если Китай действительно стремится к миру, он должен прекратить поддержку российской военной машины», — заявила Дороти Ши.

По ее словам, речь идет не только о технической поддержке, но и политической безответственности, которая обостряет конфликт и продолжает страдания украинского народа.

В ответ заместитель постоянного представителя Китая в ООН Ген Шуан отрицает обвинения и подчеркнул, что Пекин никогда не снабжал летальным оружием, не является стороной конфликта и якобы строго контролирует экспорт технологий двойного назначения.

Китайская сторона также обвинила Вашингтон в попытках переложить ответственность и спровоцировать конфронтацию.

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«Мы призываем США играть более конструктивную роль в прекращении огня и продвижении мирных переговоров», — добавил Ген Шуан.

Reuters также сообщало о многочисленных поставках китайских двигателей и комплектующих в Россию, попадающих на вооружение российских производителей дронов. Эти схемы осуществляются в обход санкций и позволяют Москве продолжать атаки по Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по поводу российской агрессии в Украине исчерпано. По его словам, Владимир Путин получил четкий сигнал: война должна завершиться в течение 50 дней, иначе Кремль столкнется с новым пакетом санкций со стороны США.

Впрочем, аналитики отмечают, что эти угрозы скорее формой политического давления, чем реальными шагами. Ведь доля российского экспорта в США составляет лишь 0,65% от общего объема, так что прямые ограничения будут иметь ограниченный эффект. Настоящим вызовом для Москвы могут стать вторичные санкции — в случае, если Вашингтон решит ограничить торговлю с закупающими российскую нефть государствами. Это потенциально ударит по Китаю, Индии, Турции и другим стратегическим партнерам Кремля.

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В конфликт активно вовлекается и Китай. Официальный Пекин выступил против односторонних санкций и публично поддержал Россию, в частности — снабжая товарами двойного назначения, а вероятно, и военной техникой. По оценкам НАТО, на стороне РФ уже воюют китайские наемники.

Хотя формального военно-политического союза между Россией и Китаем нет, влияние Пекина на Москву растет. Китай навязывает правила игры, финансирует пророссийские правительства в Азии, Африке и Латинской Америке. По мнению некоторых экспертов, Россия все больше превращается в вассала Китая, в то время как Си Цзиньпин стратегически выстраивает новую модель глобального влияния.