Покровськ під контролем України / © Getty Images

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Російські сили не контролюють Покровськ, а спроби прориву ворожими ДРГ оперативно виявляють і знешкоджують українські підрозділи.

Про це 31 липня в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» заявив керівник відділу комунікації 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов.

Так він прокоментував інформацію, поширену російськими медіа, про нібито вхід військ РФ до міста.

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«Це чергова вигадка кремлівської пропаганди. Покровськ залишається під повним контролем Збройних сил України. Були спроби прориву ворожими ДРГ, проте наші підрозділи оперативно виявляють і знешкоджують їх. Ми тримаємо ситуацію під контролем. Такі повідомлення — лише спроба викликати паніку серед населення та союзників», — заявив Прибильнов.

Згідно з аналітикою DeepState, окупанти скористалися моментом, коли в одній із українських бригад бракувало піхоти, та плутаниною в оцінці обстановки, й намагалися прорватися до Покровська.

Як наголосив представник бригади, подібні вкиди — елемент інформаційної війни. Він зазначив, що дії диверсійно-розвідувальних груп є обмеженими у часі та ресурсах:

«Це або спроби відволікти наші сили шляхом демонстративних атак, або маневри для пошуку слабких місць у нашій обороні».

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За його словами, ці групи складаються зі спецпризначенців, а не мобілізованих солдатів.

«Йдеться про підготовлених фахівців, які виконують диверсійні завдання безпосередньо у Покровську», — пояснив він.

Нагадаємо, також йшлося про те, що росіяни нібито поступово стискають Покровськ напівкільцем, а також намагаються пробити оборону.

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