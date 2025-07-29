Україна отримає нову високоточну зброю: подробиці

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Україна отримає 33 000 комплектів наведення зі штучним інтелектом (ШІ) у межах контракту з Пентагоном на суму 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Times.

Поставками займатиметься американо-німецька компанія Auterion. Її рішення дасть змогу перетворити дешеві безпілотники на високоточну зброю, здатну ефективно діяти в умовах активної радіоелектронної боротьби з боку РФ. Нові комплекти вже до кінця року змінять бойову ефективність українських дронів.

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Кожен комплект містить мініатюрний бортовий комп’ютер, камеру та радіопристрій. Завдяки ним дрони зможуть самостійно націлюватися на об’єкти, що рухаються, ухилятися від перешкод і виконувати автономні бойові завдання. Такі технології особливо важливі в умовах літнього наступу РФ.

Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр підкреслив, що обсяги цієї поставки вдесятеро перевищують наявні. За його словами, контракт демонструє, як ефективно поєднувати програмне забезпечення світового рівня з масовим виробництвом БПЛА.

Частина українських безпілотників уже використовує ПЗ від Auterion. Очікується, що до кінця року ЗСУ отримають повний обсяг обіцяних ШІ-комплектів у межах пакета американської військової допомоги.

Нагадаємо, у сучасних умовах війни роль танків суттєво трансформувалася через розвиток новітніх засобів ураження, особливо дронів. Як зазначає військовий аналітик Павло Нарожний, сьогодні бронетехніку на фронті застосовують переважно локально — для проривів на окремих ділянках оборони.

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Попри нестачу техніки, Росія продовжує її виробництво, щороку випускаючи близько 200–250 одиниць. Водночас темпи модернізації та відновлення старих машин сповільнюються.

Головний чинник цих змін — технологічний прогрес. Безпілотники виявилися значно ефективнішими: вони дешевші, точніші та мобільніші, ніж бронетехніка. Саме дрони дедалі активніше змінюють характер бойових дій.

За словами Нарожного, танки нині вже не здатні повноцінно виконувати класичну функцію підтримки піхоти. Їх використовують із закритих позицій на відстані 2–3, а іноді й до 8 кілометрів. Водночас вони залишаються вразливими до протитанкових засобів, мін і ударів дронів.