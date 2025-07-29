Донецьк вночі атакували дрони: місто частково без світла (відео)

БпЛА атакували Донецьк / © Pexels

Реклама

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 липня пролунали потужні вибухи.

Місцеві мешканці повідомляють про масштабну атаку безпілотників, яка зачепила не лише місто, а й навколишні населені пункти.

За словами очевидців, перші вибухи пролунали близько 23:00. У соцмережах користувачі пишуть про щонайменше два десятки вибухів у різних районах Донецька. На оприлюднених відео чути звуки дронів, детонації та роботу систем протиповітряної оборони.

Реклама

Підконтрольна окупаційній владі компанія «Донецкэлектро» повідомила, що внаслідок удару без електропостачання залишилися понад 150 тисяч абонентів у Донецьку, Макіївці та Ясинуватій.

Офіційної інформації від російських структур щодо масштабів руйнувань чи можливих жертв наразі немає.

Раніше повідомлялося, що загарбники позакривали певні шахти, але законсервували їх неналежним чином. Далі ці води підуть в ґрунтові і вода буде отруєна, зокрема у Донецьку.

Ми раніше інформували, що під час удару по Донецьку був ліквідований командувач 8-ї армії РФ.

Реклама