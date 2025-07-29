- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Донецк ночью атаковали дроны: город частично без света (видео)
В ночь на 29 июля временно оккупированный Донецк подвергся массированной атаке беспилотников.
Во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 июля прогремели мощные взрывы.
Местные жители сообщают о масштабной атаке беспилотников, затронувшей не только город, но и окрестные населенные пункты.
По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 23:00. В соцсетях пользователи пишут о по меньшей мере двух десятках взрывов в разных районах Донецка. На обнародованных видео слышны звуки дронов, детонации и работу систем противовоздушной обороны.
Подконтрольная оккупационным властям компания «Донецкэлектро» сообщила, что в результате удара без электроснабжения остались более 150 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.
Официальной информации от российских структур о масштабах разрушений или возможных жертвах пока нет.
Ранее сообщалось, что захватчики закрыли некоторые шахты, но законсервировали их ненадлежащим образом. Далее эти воды пойдут в грунтовые и вода будет отравлена, в частности, в Донецке .
Мы ранее информировали, что при ударе по Донецку был ликвидирован командующий 8-й армией РФ .