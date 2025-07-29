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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Донецк ночью атаковали дроны: город частично без света (видео)

В ночь на 29 июля временно оккупированный Донецк подвергся массированной атаке беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА атаковали Донецк

БпЛА атаковали Донецк / © Pexels

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 июля прогремели мощные взрывы.

Местные жители сообщают о масштабной атаке беспилотников, затронувшей не только город, но и окрестные населенные пункты.

По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 23:00. В соцсетях пользователи пишут о по меньшей мере двух десятках взрывов в разных районах Донецка. На обнародованных видео слышны звуки дронов, детонации и работу систем противовоздушной обороны.

Подконтрольная оккупационным властям компания «Донецкэлектро» сообщила, что в результате удара без электроснабжения остались более 150 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.

Официальной информации от российских структур о масштабах разрушений или возможных жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, что захватчики закрыли некоторые шахты, но законсервировали их ненадлежащим образом. Далее эти воды пойдут в грунтовые и вода будет отравлена, в частности, в Донецке .

Мы ранее информировали, что при ударе по Донецку был ликвидирован командующий 8-й армией РФ .

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