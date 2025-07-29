- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт объяснил, почему россияне обстреливают Украину именно ночью
Целью ночных атак является не только психологическое давление на население Украины.
Россия регулярно обстреливает тыловые регионы Украины дронами ночью, иногда комбинируя их с ракетами. За этим стоят как технические, так и психологические мотивы.
Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина .
«Когда враг днем дроны выпускал, то их было легче заметить и проще сбивать. А потом россияне уже перешли на ночь», – объяснил он.
По словам эксперта, ночные атаки дают кафиров преимущество в поражении целей.
«Ночью для окупантов гораздо интереснее дроны запускать, ведь меньше возможностей сбить враждебную цель и есть больший коэффициент попадания», — отметил Ступак.
Кроме того, РФ целенаправленно пытается истощить украинское население ночными обстрелами.
«Плюс это истощение наших людей, которые спят ночью. То есть, это и психологический эффект. Поэтому я думаю, что российские войска здесь в комплексе работают: увеличить количество попаданий и истощить украинцев», - подчеркнул он.
Впрочем, украинская противовоздушная оборона приспособилась к новым условиям, хотя противник постоянно меняет тактику.
«Потом мы адаптировались, а они снова перенастраиваются, чтобы мы не смогли адаптироваться. К примеру, поначалу наши военные ПВО могли очень классно справляться с этими беспилотниками. Но россияне повысили ставку, и теперь дроны летят выше и быстрее», — объяснил Ступак.
Поэтому мобильные огневые группы не всегда успевают реагировать на угрозы.
«Таким образом, мобильные огневые группы просто не успевают за беспилотниками. То есть эффективность ущерба начинает уменьшаться», – сказал эксперт.
В ситуации помогают дроны-перехватчики, но их еще не хватает в нужном количестве.
«Но они еще массово не появляются и были моменты, когда их просто не хватало, чтобы отразить атаку. То есть, таких перехватчиков пока маленькое количество», — подытожил Ступак.
Ранее сообщалось, что ночью 28 июля армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, применив дроны и ракеты .
Мы ранее информировали, что Россия готовится к более масштабным ударам по Украине .