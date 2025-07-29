Эксперт объяснил, почему россияне обстреливают Украину именно ночью

Почему Россия обстреливает Украину ночью / © Associated Press

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Россия регулярно обстреливает тыловые регионы Украины дронами ночью, иногда комбинируя их с ракетами. За этим стоят как технические, так и психологические мотивы.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина .

«Когда враг днем дроны выпускал, то их было легче заметить и проще сбивать. А потом россияне уже перешли на ночь», – объяснил он.

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По словам эксперта, ночные атаки дают кафиров преимущество в поражении целей.

«Ночью для окупантов гораздо интереснее дроны запускать, ведь меньше возможностей сбить враждебную цель и есть больший коэффициент попадания», — отметил Ступак.

Кроме того, РФ целенаправленно пытается истощить украинское население ночными обстрелами.

«Плюс это истощение наших людей, которые спят ночью. То есть, это и психологический эффект. Поэтому я думаю, что российские войска здесь в комплексе работают: увеличить количество попаданий и истощить украинцев», - подчеркнул он.

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Впрочем, украинская противовоздушная оборона приспособилась к новым условиям, хотя противник постоянно меняет тактику.

«Потом мы адаптировались, а они снова перенастраиваются, чтобы мы не смогли адаптироваться. К примеру, поначалу наши военные ПВО могли очень классно справляться с этими беспилотниками. Но россияне повысили ставку, и теперь дроны летят выше и быстрее», — объяснил Ступак.

Поэтому мобильные огневые группы не всегда успевают реагировать на угрозы.

«Таким образом, мобильные огневые группы просто не успевают за беспилотниками. То есть эффективность ущерба начинает уменьшаться», – сказал эксперт.

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В ситуации помогают дроны-перехватчики, но их еще не хватает в нужном количестве.

«Но они еще массово не появляются и были моменты, когда их просто не хватало, чтобы отразить атаку. То есть, таких перехватчиков пока маленькое количество», — подытожил Ступак.

Ранее сообщалось, что ночью 28 июля армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, применив дроны и ракеты .

Мы ранее информировали, что Россия готовится к более масштабным ударам по Украине .

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