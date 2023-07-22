Чтобы не выбрасывать любимые чашки: как вымыть чайный налет

Если вы любите пить чай, вы точно замечали, что внутри любимой чашки остаются темно-коричневые пятна. Со временем их становится все труднее вывести. Но не стоит выбрасывать кружку – есть способ избавиться от пятен очень быстро.

В чае содержатся дубильные вещества танины. Они являются химическими соединениями, которые присутствуют в цветущих растениях. Обычно они имеют немного горький терпкий вкус. Причина достаточно проста – в природе дубильные вещества являются защитой растений от животных. Из-за горького вкуса уменьшается вероятность того, что животное съест растение. Но люди, напротив, им наслаждаются.

Именно эти танины и влекут за собой появление коричневых пятен на чашке. Но обычно так происходит только в том случае, если вы предпочитаете черный чай. Потому что в нем больше дубильных веществ. У травяных и мятных их практически нет, потому и пятен эти напитки не оставляют.

Самый простой вариант, как вымыть чайный налет – это воспользоваться уксусом. Просто налейте в чашку горячей воды, добавьте немного столового уксуса, перемешайте и оставьте на ночь. На следующий день просто помойте посуду и вы увидите, что пятно исчезло. Однако убедитесь, что вы тщательно отчистите чашку от уксуса.

Если у вас на кухне не оказалось уксуса, не переживайте. Его можно заменить лимонным соком. Шаги такие же: залить, дать постоять, очистить утром.

Пищевая сода тоже неплохо справляется с темными пятнами от чая. Натрите внутри сосуд содой, подождите несколько минут, добавьте воды и оставьте на несколько часов. Как только вы помоете кружку, пятно полностью исчезнет.

Читайте также: