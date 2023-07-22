Щоб не викидати улюблені горнятка: як вимити чайний наліт

Якщо ви любите пити чай, ви точно помічали, що всередині улюбленого горнятка залишаються темно-коричневі плями. З часом їх стає все важче вивести. Але не варто викидати кухоль — є спосіб позбутися плям дуже швидко.

В чаї містяться дубильні речовини таніни. Вони є хімічними сполуками, які присутні в рослинах, що квітнуть. Зазвичай вони мають трішки гіркий терпкуватий смак. Причина досить проста — в природі дубильні речовини є захистом рослин від тварин. Через гіркий смак зменшується ймовірність того, що тварина з'їсть рослину. Але люди, навпаки, ним насолоджуються.

Саме ці таніни і спричиняють появу коричневих плям на горнятці. Але зазвичай так відбувається лише в тому разі, якщо ви віддаєте перевагу чорному чаю. Тому що в ньому більше дубильних речовин. В трав'яних та м'ятних їх практично немає, тому і плям ці напої не залишають.

Найпростіший варіант, як вимити чайний наліт — це скористатися оцтом. Просто налийте в горнятко гарячої води, додайте трохи столового оцту, перемішайте і залишіть на ніч. Наступного дня просто помийте посуд і ви побачите, що пляма зникла. Однак переконайтеся, що ви ретельно відчистити горнятко від оцту.

Якщо у вас на кухні не виявилося оцту, не переживайте. Його можна замінити лимонним соком. Кроки такі ж самі: залити, дати постояти, очистити вранці.

Харчова сода також непогано справляється з темними плямами від чаю. Натріть всередині посудину содою, почекайте кілька хвилин, додайте води і залишіть на кілька годин. Як тільки ви помиєте кухоль, пляма повністю зникне.

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