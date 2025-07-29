Мерц раскритиковал торговое соглашение США и ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Новое торговое соглашение, заключенное между США и Европейским Союзом, вызвало беспокойство в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что достигнутый компромисс в тарифном споре может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.

Об этом сообщает Bild.

«Немецкая экономика терпит значительный ущерб от этих пошлин… Мы увидим последствия этой торговой политики и в Америке», — заявил Мерц после заседания кабинета министров безопасности.

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По его словам, влияние новых пошлин ограничится не только Европой — пострадает и трансатлантическая торговля в целом.

«Это приведет не только к росту инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целом», — отметил канцлер.

Мерц также подверг критике действия американской стороны, подчеркнув, что такая политика не отвечает интересам самих Соединенных Штатов.

«Я твердо убежден, что эти пошлины не отвечают интересам Соединенных Штатов Америки», — отметил он.

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В то же время глава немецкого правительства поблагодарил Еврокомиссию за усилия на переговорах с США, хотя и признал, что результат не удовлетворительный.

«Лично я не ожидал ничего большего, чем такой результат. Но еще раз: этот результат нас не может удовлетворить, но это лучшее, чего можно было добиться в этой ситуации», — подытожил Фридрих Мерц.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о заключении тарифного соглашения с ЕС, которое положило конец четырехмесячным сложным переговорам между Вашингтоном и Брюсселем и предотвратило разрушительную трансатлантическую торговую войну.

Мы ранее информировали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о достижении торгового соглашения между Европейским Союзом и США, которое предусматривает снижение таможенных тарифов на широкий спектр товаров.

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