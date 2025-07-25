Германия поставит Украине радаров на 340 миллионов евро

Радар TRML-4D / © Украинский милитарный портал

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Немецкая компания Hensoldt получила заказ на сумму более 340 миллионов евро на поставку Украине радаров TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Эти радарные системы должны повысить эффективность украинской противовоздушной обороны.

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TRML-4D использует современную технологию AESA (активная фазированная решетка), позволяющая оперативно обнаруживать и сопровождать до 1500 воздушных целей в радиусе до 250 км.

Система способна распознавать все типы угроз: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Радар SPEXER 2000 интегрирован в новую систему ПВО Skyranger 30, разрабатываемую концерном Rheinmetall. Он автоматически обнаруживает наземные, морские и низколетящие воздушные цели.

Компания не уточнила количество радаров, планирующих передать Украине, а также сроки их поставок.

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Ранее сообщалось, что Германия не получила подтверждения сроков, когда США передаст собственные системы Patriot взамен тех, которые Берлин готов предоставить Украине.

Мы ранее информировали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus остается открытым. Украинские военные должны пройти обучение, а этот вопрос еще не обсуждался.