На Лиманском направлении враг пытается перегрузить средства украинской обороны

Война в Украине / © Getty Images

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На Лиманском направлении продолжается активизация боевых действий, противник совершает штурмы малыми группами и применяет большое количество ударных беспилотников .

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Максим Билоусов.

«Ситуация остается стабильно сложной, потому что враг постоянно перегружает все, что только возможно. Так же, как пытается перегрузить наше ПВО, он перегружает все наши средства обороны количеством всего, что имеет», — подчеркнул он.

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По словам Белоусова, российские войска действуют массированно: сначала происходит накопление небольших штурмовых групп, после чего они переходят к атакам на огневые позиции украинских подразделений.

Если оккупанты обнаруживают цель, которую можно поразить, они не ограничиваются одним средством, а применяют сразу несколько, в том числе ударные дроны. Во многих случаях запускается большое количество дронов одновременно, чтобы полностью уничтожить объект.

«Ситуация пока такова, что именно в нашей зоне ответственности враг наступает, и мы сдерживаем его наступление. Сказать, что мы контратакуем именно в нашей зоне ответственности, я пока не могу подтвердить», — добавил представитель 60-й ОМБр.

Украинские защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на интенсивность атак и перегрузку систем противовоздушной обороны.

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