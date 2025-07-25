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- Украина
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На Полтавщине ночью раздались взрывы
В ночь на 25 июля в районе Кременчуга на Полтавщине раздались взрывы.
В ночь на 25 июля в районе Кременчуга на Полтавщине прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели около 12 часов ночи.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения Кременчугу.
«Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга!» — говорилось в сообщении.
Глава Полтавской ОВ Владимир Когут заявил о работе ПВО в области и призвал находиться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. Произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.
Мы ранее информировали, что ночью российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря.