На Полтавщине ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Кременчуге / © Associated Press

Реклама

В ночь на 25 июля в районе Кременчуга на Полтавщине прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели около 12 часов ночи.

Реклама

Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения Кременчугу.

«Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга!» — говорилось в сообщении.

Глава Полтавской ОВ Владимир Когут заявил о работе ПВО в области и призвал находиться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. Произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Реклама

Мы ранее информировали, что ночью российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря.