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На Полтавщині вночі пролунали вибухи
У ніч проти 25 липня в районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи.
В ніч проти 25 липня в районі Кременчука на Полтавщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько 12 години ночі.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння для Кременчука.
«Швидкісна ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука!» — йшлося у повідомленні.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут заявив про роботу ППО в області та закликав перебувати у безпечних місцях.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
Ми раніше інформували, що вночі російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря.