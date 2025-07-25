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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Полтавщині вночі пролунали вибухи

У ніч проти 25 липня в районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Кременчуці

Вибухи пролунали у Кременчуці / © Associated Press

В ніч проти 25 липня в районі Кременчука на Полтавщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько 12 години ночі.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння для Кременчука.

«Швидкісна ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука!» — йшлося у повідомленні.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут заявив про роботу ППО в області та закликав перебувати у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

Ми раніше інформували, що вночі російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря.

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