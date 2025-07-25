День ангела 25 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 25 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 25 липня

25 липня 2025 року привітайте з іменинами Макара, Олександра, Ганну, Іраїду.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві відкритий, чесний. В дорослому віці стає розважливим, справедливим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві наполегливий, дружелюбний. В дорослому віці стає душею компанії, справжнім лідером.

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Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві приязна, комунікабельна. В дорослому віці стає вірною, відданою.

Іраїда — давньогрецьке походження, означає “богиня”. В дитинстві вразлива, охайна. В дорослому віці стає турботливою, акуратною.

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, підказує вірний шлях і підтримує в найскладніші моменти. Бажаю світла в серці, добрих людей поруч і щасливих днів попереду!

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З Днем ангела тебе! Хай твій охоронець щодня огортає тебе своїми невидимими крилами, береже від зла, надихає на добрі справи і дарує внутрішній спокій. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові й гармонії!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підказує, підтримує й надихає. Зичу здоров’я, сили духу й добробуту!

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У День твого ангела хай небо стане ближчим, а серце — спокійнішим. Нехай кожен день починається з надії, наповнюється любов’ю й завершується вдячністю. Бажаю, аби крізь життєві турботи ти завжди відчував (ла), що за тобою стоїть світло й захист!

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З Днем ангела! Хай твій небесний охоронець не нудьгує, а завжди тримає тебе за руку: і коли смієшся, і коли вагаєшся, і коли мрієш. Бережи себе і не забувай дякувати йому за підтримку — вони, ангели, це дуже цінують!