США продадуть Україні пакети підтримки для ППО та гаубиць: заява Пентагону

Пентагон / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

Держдепартамент США 24 липня погодив продаж Україні двох пакетів озброєння. Перший призначений для вже переданих Києву самохідних артилерійських установок М109, другий — для потреб протиповітряної оборони.

Про це йдеться у пресрелізах Пентагону.

За інформацією Міноборони США, перший пакет підтримки ППО для України оцінюється у 180 млн дол. Його мета — посилення спроможностей чинних систем ППО американського виробництва.

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Як повідомляє Пентагон, пакет передбачає «придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського походження«.

До переліку увійдуть:

суттєві модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

ремонтна підтримка та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Другий пакет оцінений у близько 150 млн дол. Він передбачає обладнання для технічного обслуговування, ремонту та модернізації самохідних артилерійських установок M109, які раніше надавались Україні США та партнерами.

«Уряд України запросив на придбання обладнання та послуг для модернізації самохідних гаубиць M109, технічної допомоги, навчання, публікацій та інших пов’язаних елементів логістики та підтримки програм. Загальна вартість оцінюється в 150 мільйонів доларів», — йдеться в офіційній заяві.

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У документі наголошується, що цей продаж відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів.

«Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні», — вказано у пресрелізі.

Нагадаємо, напередодні США погодили продаж Україні ракетних комплексів HAWK Phase III на суму 172 млн дол. та бойових машин піхоти Bradley на 150 млн дол.