Дарія Зарівна звільнилась з посади радниці Андрія Єрмака

Дарія Зарівна / © president.gov.ua

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Дарія Зарівна, яка з 2019 року обіймала посаду радниці керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, підтвердила своє звільнення.

Про це повідомляє «Детектор медіа».

«Я підтверджую своє звільнення. Мій останній робочий день був 4 липня», — повідомила вона.

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Водночас, в Офісі Президента Зарівна продовжить координувати програму Bring Kids Back UA. Ця ініціатива об’єднує зусилля міжнародних, неурядових та державних організацій України для повернення дітей, викрадених Росією.

Як відомо з джерел, комунікаціями Андрія Єрмака тепер займається Олексій Ткачук. Дарія Зарівна, відома медіаменеджерка, раніше очолювала онлайн-версію глянцевого журналу «LʼOfficiel Україна» як шефредакторка.

У 2018 році вона розширила свою діяльність, заснувавши інтернет-видання Vector, що спеціалізується на технологіях та бізнесі. Також створила комунікаційну агенцію Vector PR.

Окрім медійної та бізнесової сфери, Зарівна є засновницею благодійної платформи Charitum. З 2023 року вона активно долучилася до гуманітарної сфери, обійнявши посаду операційної директорки програми Bring Kids Back UA, яка займається поверненням українських дітей, викрадених Росією.

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Нагадаємо, директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна вважає, що кількість депортованих Росією українських дітей може бути набагато більшою, ніж офіційна цифра — 19 546.