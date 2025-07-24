Дарья Заривна уволилась с должности советницы Андрея Ермака

Дарья Заровна / © president.gov.ua

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Дарья Заривна, с 2019 года занимавшая должность советницы руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, подтвердила свое увольнение.

Об этом сообщает «Детектор медиа».

«Я подтверждаю свое увольнение. Мой последний рабочий день был 4 июля», — сообщила она.

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В то же время, в Офисе Президента Заривна продолжит координировать программу Bring Kids Back UA. Эта инициатива объединяет усилия международных, неправительственных и государственных организаций Украины по возвращению детей, похищенных Россией.

Как известно из источников, коммуникациями Андрея Ермака теперь занимается Алексей Ткачук. Дарья Заривна, известная медиаменеджерша, ранее возглавляла онлайн-версию глянцевого журнала «LʼOfficiel Украина» как шефредактор.

В 2018 году она расширила свою деятельность, основав интернет-издание Vector, специализирующееся на технологиях и бизнесе.

Кроме медийной и бизнес-сферы, Заривна является основательницей благотворительной платформы Charitum. С 2023 года она активно присоединилась к гуманитарной сфере, вступив в должность операционной директор программы Bring Kids Back UA, которая занимается возвращением украинских детей, похищенных Россией.

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Напомним, директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна считает, что количество депортированных Россией украинских детей может быть намного больше, чем официальная цифра — 19 546.