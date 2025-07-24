"Шахтер" в голевой перестрелке одолел "Бешикташ" в квалификации Лиги Европы (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" обыграл турецкий "Бешикташ" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле завершился со счетом 2:4 .

"Горняки" открыли счет уже на 7-й минуте встречи - голом отличился Алиссон Сантана.

На 28-й минуте подопечные Арды Турана удвоили свое преимущество в счете – Эгиналду точно пробил головой после подачи Алиссона Сантаны с правого фланга.

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На 40-й минуте стамбульский клуб сократил отставание – Тэмми Абрахам реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Ефима Конопли в собственной штрафной площадке.

На 67-й минуте "Шахтер" вернул себе гандикап в два мяча – результативный удар нанес Кевин, которому ассистировал Алиссон Сантана.

На 87-й минуте "Бешикташ", главным тренером которого является Уле Гунар Сульшер, снова подобрался в счете на минимальное расстояние благодаря голу от Жоау Мариу.

Однако обладатель Кубка Украины сумел ответить еще одним голом – точку в этом матче на 90+6-й минуте поставил Кевин, оформив дубль.

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Обзор матча "Бешикташ" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок будет номинально домашним для "оранжево-черных" и состоится в четверг, 31 июля, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове (начало – в 21:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция).

Тот, кто проиграет, отправится в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где поборется с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нымме Калью" (Эстония).

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Напомним, "Шахтер" в первом квалификационном раунде Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции, матчем против украинского клуба начал свою еврокампанию.