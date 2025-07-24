"Александрия" проиграла "Партизану" на старте квалификации Лиги конференций (видео)

"Александрия" – "Партизан" / © ФК Александрия

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"Александрия" проиграла сербскому "Партизану" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашняя для украинского клуба встреча на стадионе "ГКС Катовице" в одноименном польском городе завершилась со счетом 0:2 .

Вице-чемпион Сербии открыл счет на 14-й минуте встречи – отличился Богдан Костич.

Во втором тайме белградский клуб снова поразил ворота серебряного призера УПЛ – на 56-й минуте точный удара нанес Огнен Угрешич.

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Подопечные Кирилла Нестеренко, для которого это был первый официальный поединок на посту главного тренера александрийцев, ответить хотя бы одним голом не сумели.

Обзор матча "Александрия" – "Партизан"

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 31 июля, в Белграде (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия). Тот, кто проиграет, завершит выступления в еврокубках.