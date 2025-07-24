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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Александрия" проиграла "Партизану" на старте квалификации Лиги конференций (видео)

Серебряный призер УПЛ начал еврокампанию поражением от вице-чемпиона Сербии.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Александрия" – "Партизан"

"Александрия" – "Партизан" / © ФК Александрия

"Александрия" проиграла сербскому "Партизану" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашняя для украинского клуба встреча на стадионе "ГКС Катовице" в одноименном польском городе завершилась со счетом 0:2.

Вице-чемпион Сербии открыл счет на 14-й минуте встречи – отличился Богдан Костич.

Во втором тайме белградский клуб снова поразил ворота серебряного призера УПЛ – на 56-й минуте точный удара нанес Огнен Угрешич.

Подопечные Кирилла Нестеренко, для которого это был первый официальный поединок на посту главного тренера александрийцев, ответить хотя бы одним голом не сумели.

Обзор матча "Александрия" – "Партизан"

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 31 июля, в Белграде (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия). Тот, кто проиграет, завершит выступления в еврокубках.

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