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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Starlink прекратил работать на фронте: что произошло

В работе Starlink произошел масштабный сбой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Starlink "лег" на фронте

Starlink "лег" на фронте / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В работе интернет-сервиса Starlink, принадлежащего миллиардеру Илону Маску, произошел сбой во всем мире.

Об этом сообщают сайт компании и сервис Downdetector.

По данным сервиса Downdetector, за последние полчаса пользователи направили более 60 тысяч жалоб на работу Starlink. Причины сбоя пока неизвестны.

«Сейчас у Starlink произошел сбой в работе сервиса. Наша команда проводит расследование», — сообщила пресс-служба компании.

/ © Downdetector

© Downdetector

Как известно, терминалы Starlink — незаменимые помощники украинских военных на фронте для обеспечения связи.

Украинские военные также подтверждают, что терминалы не работают. В частности, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди «Мадяр».

«Starlink лег по всему фронту», — встревожил «Мадяр» сообщением.

Также некоторые украинские военные в комментарии «Суспильному» подтвердили, что терминалы не работают с 22:20.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что проблема с работой «старлинков» не только в Украине, но и в некоторых других странах мира. В частности, Starlink не работает и в российской армии, которая тоже их использует.

«Снова работать начинает», — написал Коваленко несколько позже, в 23:03.

Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если США отключают Starlink для фронта.

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Дата публикации
Количество просмотров
596
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