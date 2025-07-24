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Starlink прекратил работать на фронте: что произошло
В работе Starlink произошел масштабный сбой.
В работе интернет-сервиса Starlink, принадлежащего миллиардеру Илону Маску, произошел сбой во всем мире.
Об этом сообщают сайт компании и сервис Downdetector.
По данным сервиса Downdetector, за последние полчаса пользователи направили более 60 тысяч жалоб на работу Starlink. Причины сбоя пока неизвестны.
«Сейчас у Starlink произошел сбой в работе сервиса. Наша команда проводит расследование», — сообщила пресс-служба компании.
Как известно, терминалы Starlink — незаменимые помощники украинских военных на фронте для обеспечения связи.
Украинские военные также подтверждают, что терминалы не работают. В частности, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди «Мадяр».
«Starlink лег по всему фронту», — встревожил «Мадяр» сообщением.
Также некоторые украинские военные в комментарии «Суспильному» подтвердили, что терминалы не работают с 22:20.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что проблема с работой «старлинков» не только в Украине, но и в некоторых других странах мира. В частности, Starlink не работает и в российской армии, которая тоже их использует.
«Снова работать начинает», — написал Коваленко несколько позже, в 23:03.
Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если США отключают Starlink для фронта.