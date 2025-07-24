Starlink прекратил работать на фронте: что произошло

Starlink "лег" на фронте / © Getty Images

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В работе интернет-сервиса Starlink, принадлежащего миллиардеру Илону Маску, произошел сбой во всем мире.

Об этом сообщают сайт компании и сервис Downdetector.

По данным сервиса Downdetector, за последние полчаса пользователи направили более 60 тысяч жалоб на работу Starlink. Причины сбоя пока неизвестны.

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«Сейчас у Starlink произошел сбой в работе сервиса. Наша команда проводит расследование», — сообщила пресс-служба компании.

© Downdetector

Как известно, терминалы Starlink — незаменимые помощники украинских военных на фронте для обеспечения связи.

Украинские военные также подтверждают, что терминалы не работают. В частности, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди «Мадяр».

«Starlink лег по всему фронту», — встревожил «Мадяр» сообщением.

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Также некоторые украинские военные в комментарии «Суспильному» подтвердили, что терминалы не работают с 22:20.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что проблема с работой «старлинков» не только в Украине, но и в некоторых других странах мира. В частности, Starlink не работает и в российской армии, которая тоже их использует.

«Снова работать начинает», — написал Коваленко несколько позже, в 23:03.

Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если США отключают Starlink для фронта.

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