Враг утверждает, что зашел в Купянск: что говорят в ВСУ

Российские военные / © Getty Images

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Российские военные утверждают о якобы своем продвижении в сам Купянск Харьковской области. Однако в Силах обороны Украины это опровергли.

Эту информацию в эфире «Суспільного» прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

Несмотря на заявления оккупантов о якобы продвижении в Купянск, попытки прорыва через север от города продолжаются, но завершаются провалами.

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«На самом деле там была интересная история с Кондрашовкой, когда даже на карте DeepState вы могли видеть, что россияне в Кондрашовке есть, а вокруг Кондрашовки нет. Прорваться прорвались, а выйти уже не смогли, в результате чего были уничтожены в значительной степени», — рассказал Трегубов.

Он сообщил, что на сегодня есть активные попытки врага дойти до Купянска через северную сторону, но россияне успеха не имеют.

«Есть большое количество информационных операций россиян с заявлениями, что вот они уже почти там. До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Там речь идет о километрах. Но они эти километры не могут преодолеть уже очень долго», — отметил представитель ОСГВ «Хортица».

Купянск на карте Deep State / © Deepstatemap

Заметим, Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке 24 июля проинформировал, что российская армия на Купянском направлении осуществила четыре атаки на позиции украинских военных вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапкивки.

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К слову, издание Forbes в своих статье написало, что летнее наступление России затормозилось из-за нерешенного вопроса, как эффективно преодолевать водные преграды в виде рек.