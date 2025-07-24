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Эпицентр огромных боев: военный эксперт назвал город под угрозой выхода ВСУ
Если ситуация обострится еще больше и станет критической, украинским бойцам предположительно придется рассматривать вопрос о выходе из города.
Покровск в Донецкой области в следующие 60 дней может оказаться во вражеском котле и стать эпицентром огромных боев. Есть вероятность выхода ВСУ из города.
Об этом сказал военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-канала «РБК-Украина».
«Без лишней паники, но и без лишнего ура-патриотизма самая плохая ситуация, по-моему, это Покровск. И Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев», — сказал Ступак.
По его словам, Покровск, который уже длительное время является эпицентром ожесточенных боев, оказался под угрозой образования «вырисовывающегося сейчас котла».
«Да горловина, она сейчас еще не критична, но приближается к этому. Сейчас ширина территории, по которой наши военные могут пройти в город, ориентировочно — 17 км. Это еще более-менее нормально, но, конечно, это опасно», — объяснил эксперт.
Он добавил, что есть российские БПЛА, российская авиация, но проскакивать можно и технику подвозить топливо людей…
Однако, по его мнению, если эта дистанция уменьшится и будет 10 и менее километров, это будет означать, что ВСУ придется рассматривать вопрос об уходе из города, как это было в предыдущих случаях.
«Классический пример — это город Угледар. Там тоже город можно было еще держать, он на высоте, но за счет того, что его взяли в клещи, нашим военным пришлось его в аварийном режиме оставлять и мы понесли там потери», — добавил Ступак.
Напомним, что ситуация на Покровском направлении стремительно обостряется, говорил и военный блогер Богдан Мирошников. По его словам, враг пытается обойти украинские позиции, продвигающиеся в сторону важных логистических трасс и шахт.
Ранее также говорилось, что войска РФ сконцентрировали большие силы на Покровском направлении. Там продолжаются активные попытки штурма города по трем направлениям.