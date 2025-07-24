Ученые выяснили, сколько у Земли на самом деле спутников

Земля / © Associated Press

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В небе невооруженным глазом можно увидеть только один спутник Земли — это Луна. Однако он не единственный, который имеет природное происхождение.

Об этом пишет Dailymail.co.uk.

Много столетий астрономы мира считали, что Луна является единственным естественным спутником Земли и сравнительно недавно ученые развенчали этот миф. На самом деле Луна, которую мы можем наблюдать в ночном небе, в этом плане не единственная.

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Выяснилось, что вокруг Земли вращается гораздо больше спутников, чем считает большинство людей.

Авторы нового исследования говорят, что Луна может создавать собственные крошечные луны. Моделирование показало, что многие из выброшенных камней с Луны могут являться временными спутниками, а некоторые из них могут кружить вокруг Земли длительное время.

Расчеты астрономов показывают, что в любой момент времени вокруг Земли оборачивается не менее шести спутников, рожденных Луной. В среднем они обращаются вокруг Земли в течение 9 месяцев, а затем перемещаются на орбиту вокруг Солнца. Но из-за крохотных размеров и высокой скорости движения такие объекты обнаружить сложно.

Роберт Джедике, исследователь из Гавайского университета, сказал: «Это что-то вроде квадратного танца, где партнеры регулярно меняются, а иногда на время покидают танцпол».

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Ранее сообщалось, что Земля неожиданно изменила ритм — ученые фиксируют ускорение вращения. Главным тормозом в этом процессе считается Луна. Его гравитационное взаимодействие ежегодно тормозит вращение около 1,8 миллисекунды.