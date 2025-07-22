Земля ускоряется и сокращает дни: почему ученые взволнованы

Земля / © Pixabay

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Планета неожиданно изменила ритм — ученые фиксируют ускорение вращения Земли, и это вызывает недоумение у научного сообщества.

Об этом пишет Т4.

По предварительным расчетам, 22 июля 2025 года сутки будут короче на 1,34 миллисекунды. Несмотря на то, что незначительные колебания продолжительности суток являются нормальным явлением, нынешняя тенденция к продолжающемуся с 2020 года стабильному ускорению до сих пор не имеет четкого объяснения.

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Исторически вращение Земли замедлялось — главным тормозом в этом процессе считается Луна. Его гравитационное взаимодействие ежегодно тормозит вращение около 1,8 миллисекунды. Для корректировки времени ученые даже вводили так называемые «высокие секунды», однако с 2016 года в этом не было нужды.

Ситуация изменилась в 2020 году, когда было зафиксировано 28 кратчайших суток с 1960 года. А рекорд пришелся на 2024-й: одно из суток длилось на 1,66 миллисекунды меньше стандартных 86 400 секунд.

По словам эксперта по обращению Земли Леонида Зотова, такое ускорение не объясняется никакими известными моделями атмосферы или океана. И хотя некоторые ученые считают, что это связано с процессами в ядре планеты или перераспределением масс (например, землетрясениями), общая картина остается загадкой.

Следует отметить, что даже микросекундные отклонения важны для точности спутниковой навигации и синхронизации глобальных сетей. Именно поэтому Международная служба обращения Земли (IERS) тщательно мониторит ситуацию с помощью атомных часов.

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Будет ли Земля продолжать ускоряться — остается открытым вопросом. Но уже сейчас ученые признали: мы не до конца понимаем, как работает наше время.

Напомним, исследователи установили, что полюса «съезжают» с поверхности Земли. Все из-за больших плотин, удерживающих огромные объемы воды: они изменяют распределение массы на планете. Поэтому земная кора смещается относительно мантии и даже влияет на положение оси вращения Земли.