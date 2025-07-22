Киевский университет культуры – лидер образования в Украине: рейтинг 2025

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Киевский национальный университет культуры и искусств вновь подтвердил свой статус лидера среди вузов культуры и искусств Украины, возглавив консолидированный рейтинг учреждений высшего образования по итогам 2025 года, представленный информационным ресурсом «Освіта.ua». Это уже пятый год подряд, когда Университет культуры удерживает лидирующую позицию, демонстрируя высокий уровень образовательных услуг и значительные достижения в научно-творческой деятельности.

В течение четырех предыдущих лет (2021, 2022, 2023, 2024 гг.) Киевский университет культуры стабильно возглавлял рейтинг лучших учреждений высшего образования в сфере культуры и искусств. Многолетнее первенство является ярким свидетельством неизменно высокого качества образования, инновационного подхода к обучению и весомого вклада университета в развитие украинской культуры и искусства. Очередное признание в рейтинге 2025 года подчеркивает непрерывное стремление университета к передовому развитию и его способность готовить высококвалифицированных специалистов, которые являются настоящими мастерами своего дела.

Киевский национальный университет культуры и искусств – это инновационное креативное пространство для молодежи. Именно здесь сочетаются академическая база и практический опыт: студенты участвуют в масштабных культурных проектах, обучаются в настоящей среде шоу-бизнеса и медиа, а преподавателями являются те, кто ежедневно творит украинскую культуру.

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Выпускники вуза – это известные режиссеры, актеры, телеведущие, репортеры, звукорежиссеры, фотохудожники, продюсеры, телерадиожурналисты, балетмейстеры, дизайнеры, ивенторы, музыканты, вокалисты, фольклористы и креативные топ-менеджеры.

В Университете культуры создана среда, где талант усиливается технологиями, творчество обретает форму, а личность раскрывает свой истинный потенциал. Университет целенаправленно демонстрирует открытость к технологическим трансформациям и стремится стать лидером в сфере цифрового образования в Украине, активно интегрируя цифровые технологии в образовательный процесс.

С целью развития цифровой компетентности молодежи и подготовки специалистов, способных инновационно мыслить и применять ИИ в сфере культуры, медиа и коммуникаций, университет открыл Лабораторию искусственного интеллекта.

Это инновационный образовательный центр, призванный внедрять передовые цифровые технологии в учебный процесс. Здесь можно создавать мультимедийные проекты, прокачивать идеи, интегрировать ИИ в обучение, исследовать модели и анализировать данные – все это в реальном времени! Преподаватели университета не только знакомят студентов с современными трендами в области искусственного интеллекта, но и проводят практические тренинги, демонстрируя реальные сценарии применения AI в обучении, медиа и креативных индустриях.

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Уже с 1 сентября стартует приложение «УНИВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНЕ» для студентов Университета культуры – образовательная платформа с элементами искусственного интеллекта, которая объединит все аспекты образовательного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированное оценивание знаний, аналитику учебных результатов и оптимизацию образовательных программ.

Такая системная работа и постоянное развитие подтверждают, что Киевский национальный университет культуры и искусств заслуженно держит лидерство в рейтинге, обеспечивая высококачественное, инновационное и практически ориентированное образование для будущих лидеров культурной и медийной сферы Украины.

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